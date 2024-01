Nianzou | nome nuovo per il Milan

C'è unnuovo per la difesa del Milan: oltre a Brassier , infatti, il club rossonero sta valutando TanguyKouassi . Calciatore francese, classe 2002, è cresciuto nel Paris Saint - Germain e ...C'è unnuovo per la difesa del Milan: oltre a Brassier , infatti, il club rossonero sta valutando TanguyKouassi . Calciatore francese, classe 2002, è cresciuto nel Paris Saint - Germain e ...Il calciomercato non si ferma: tutte le notizie di giovedì 11 gennaio raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo su Serie A e Serie B, ma anche sui principali ...IL SUGGERIMENTO – Lucien Agoumé è passato dall’Inter al Siviglia anche grazie a un suo amico: «Tanguy Nianzou. Abbiamo giocato assieme con le selezioni giovanili da quando avevamo quattordici anni.