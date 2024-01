New York | batteria agli ioni di litio di una bici elettrica esplode e incendia il negozio - VIDEO

L'azienda di Altman replica al giornale americano invocando il fair use, ma intanto si moltiplicano le cause per violazione di copyright in cui è ... (repubblica)

Le conseguenze di questa intensa perturbazione atmosferica hanno coinvolto diversi stati, con particolare gravità in, Pennsylvania e Maryland. Secondo i dati di PowerOutage.us, circa 144.000 ...Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con il film 'Autumn in' che ha ottenuto 371.000 telespettatori e uno share del 2% e Nove con il film 'The Legend of Zorro' che è stato da 356.000 ...La lista dei viaggi da fare quest'anno è stata pubblicata come tradizione dal New York Times. Ecco i “52 posti dove andare nel 2024" ...Chiunque abbia frequentato le quattro ragazze di New York di questo prodotto di picco della HBO sa che la leader tra loro era Carrie Bradshaw, ironica giornalista di moda alla costante ricerca del ...