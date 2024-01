Neve in Campania | nel weekend è attesa anche a quote basse

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Brusco calo delle temperature ine arriva la primadella stagione. Per ora è circoscritta alle vette più alte dei monti dell’interno,se basterà attendere ancora qualche giorno per vederlapiùe sul Vesuvio stesso. Sopra i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto a Benevento , in modalità mista, il Consiglio regionale delle Acli Campania per gli adempimenti di fine anno e ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di Ieri , lunedì 8 gennaio 2024. Avellino – Incidente stradale a Montoro in via ... (anteprima24)

Piogge e rovesci sparsi hanno coinvolto inoltre la Calabria, in particolare il Reggino, e più debolmente, Basilicata e tratti del Lazio, mentre laè caduta oltre i 1300/1500m sui ...La "variabile" potrebbe far rimodulare alcuni calendari, magari iniziando dalle riprese delle ...in occasione della serata finale dell'evento organizzato con la Film Commission Regione. ...In Campania è arrivata la prima neve consistente sui monti dell’appennino: ma prima di vederla sotto i 1.300 metri bisognerà attendere il fine settimana.Con lui ho fatto "La ruota della fortuna", "Bravo bravissimo" e "Viva Napoli". Io lo seguivo ovunque, anche sulla neve. Con lui avevo un rapporto silenzioso, ma divertente. Lui mi insegnò la regola di ...