Netanyahu | Israele non ha intenzione di occupare permanentemente Gaza

11 gen 00:59 Netanyahu : "Israele non vuole occupare Gaza permanentemente" Israele 'non intende occupare Gaza in modo permanente né sfollare la sua ... (247.libero)

"Lasciatemi chiarire alcuni punti:non ha intenzione di occupare in modo permanente Gaza o di spostare la sua popolazione civile".8.40: "Non sposteremo civili Gaza" "Lasciatemi chiarire alcuni punti:non ha intenzione di occupare in modo permanente Gaza o di spostare la sua popolazione civile". Lo ha detto il ...Per Israele ci sarà poi l’ex presidente della Corte Suprema (ed ex negoziatore di pace) Aharon Barak, 87 anni, sopravvissuto all’Olocausto che di recente è stato molto critico verso il tentativo di ..."Lasciatemi chiarire alcuni punti: Israele non ha intenzione di occupare in modo permanente Gaza o di spostare la sua popolazione civile". Lo ha detto il premier Netanyahu in un intervento sui social, ...