Netanyahu contro accuse di genocidio

La signora Liliana Segre , a proposito della guerra in Ucraina e del sostegno incondizionato al popolo ucraino, affermava con decisione: “Ciò che ... (ilgiornaleditalia)

«Benjamin Netanyahu deve lasciare la guida di Israele ». Il pressante appello non arriva da piazze europee filopalestinesi, né da quelle di Tel Aviv ... (open.online)

L’Aja non archivia l’accusa di genocidio contro Israele . La Corte [/EMPTYTAG] internazionale di Giustizia ha rigettato la richiesta di Tel Aviv ... (quotidiano)

Tre soldati americani sono stati uccisi e almeno 25 sono rimasti feriti in un Attacco di droni durante la notte contro un piccolo avamposto americano ... (ilsole24ore)

Tre soldati americani sono stati uccisi e almeno 25 sono rimasti feriti in un Attacco di droni durante la notte contro un piccolo avamposto americano ... (ilsole24ore)

"L 'incontro è stato costruttivo ma ci sono ancora divari significativi tra le parti che saranno discussi in altri incontri in questa settimana". Lo ... (quotidiano)

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu sostiene che l'Unrwa, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi scossa da 12 casi di dipendenti affiliati ad Hamas, è "totalmente infiltrata" ...Il governo israeliano ha inoltre accusato Hamas e altri gruppi militanti di dirottare gli aiuti e utilizzare le strutture dell'ONU per scopi militari ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele–Hamas, Agenzie Onu: 'Stop fondi a Unrwa catastrofico per Gaza'. DIRETTA ...