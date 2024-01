Neonato positivo alla cocaina | ricovero d’urgenza a Napoli

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto È stato trasferitoper condizioni critiche all’ospedale Santobono diildi circa tre mesi che è risultato, in base ad una serie di accertamenti effettuati all’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno. Il bimbo, proveniente da una famiglia disagiata, era giunto nella giornata di ieri nell’ospedale salernitano già in condizioni critiche. La madre è tossicodipendente e non si esclude che lapossa essere stata trasmessa al bimbo attraverso l’ttamento. Il padre è agli arresti domiciliari. Sull’episodio indaga la polizia di Stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

