Neonato gravissimo a Salerno | tracce di cocaina nelle urine | trasferito al Santobono

Un bimbo di soli tre mesi al quale si sospetta sia stata somministrata droga, cocaina. È ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Santobono dalle prime ore della mattina di ieri, mercoledì 10 ...Un bimbo di soli tre mesi al quale si sospetta sia stata somministrata droga, cocaina. È ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Santobono dalle prime ore della mattina di ieri, mercoledì 10 ...Secondo le prime informazioni, riportate da Fanpage.it, il piccolo paziente è stato trasferito all’Ospedale pediatrico Santobono dall’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, con l’elicottero. Al momento ...È in gravi condizioni un neonato di 3 mesi trasferito all’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo è giunto al nosocomio del capoluogo campano dall’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove, come ...