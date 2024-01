Neonato di 3 mesi risultato positivo alla cocaina | è ricoverato in terapia intensiva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Undi tre, arrivato al pronto soccorso in gravissime condizioni, èed è statod’urgenza all’Ospedale Santobono di Napoli, dove gli è stata diagnosticata anche un’importante forma di meningite. Il bimbo si trova ora in. Il piccolo era stato soccorso nella giornata di ieri 10 gennaio all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove i medici erano intervenuti d’urgenza ripristinando i parametri vitali e riscontrando la positivitàdroga dal test delle urine. Quindi l’aggravarsi delle condizioni e il trasferimento in elisoccorso a Napoli. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la donna era stata già segnalata in passato ai servizi sociali per la ...