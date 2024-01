Nel Mar Rosso gli ultimatum non bastano più

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Col passare dei giorni, le “metastasi” della guerra di Gaza – come le ha definite il segretario di stato americano Antony Blinken domenic... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-20 Out Dudova da zona 2 16-19 La diagonale di Debell da zona 4 15-19 primo tempo Saykova 14-19 Fast di ... (oasport)

Ancora critiche nei confronti di Neymar Jr: il brasiliano nella bufera per via della sua crociera , scena di un presunto... morto (itasportpress)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31-36 1/2 per Achille Polonara a cronometro fermo: +5 Virtus Bologna ! 31-35 Baldwin alza la parabola e ... (oasport)

... infatti, navi da guerra Usa e britanniche hanno dovuto abbattere un numero senza precedenti di droni e missili lanciati contro numerose navi commerciali di passaggioRosso, in quello che è ...Si trovano nell'Oceano Atlantico,dei Caraibi,Sud America e nell'Oceano Indiano e ospitano quasi 5 milioni di cittadini dell'UE, tutti elementi statuiti dall'art. 349 del TFUE (Trattato ...Il Capo di Stato ha emesso, infatti, un altro decreto (il secondo in due giorni) in cui ha definito venti bande di narcotrafficanti che operano nel Paese come “gruppi terroristici”, autorizzando ...L’associazione “Io povero” intende dare la possibilità a tutti i poveri nel mondo di avere un lavoro e un luogo dove vivere degnamente, si comincia ad aiutare i minori abbandonati dalla nascita per ...