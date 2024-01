Né profeta né predicatore | Sven Goran Eriksson | gigante mite Non mollare

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 11 gennaio 2024)ha appena annunciato di avere un brutto male, un cancro al pancreas, che gli lascia poco da vivere: un anno, forse, poco meno o poco più. “Tutti avevano capito che non stavo bene, immaginavano fosse cancro e lo è. Devo lottare finché potrò”. La notizia, improvvisa, è uno choc per gli amanti del calcio. Svedese di nascita, italiano di adozione, globetrotter per indole e vocazione,ha girato il mondo, ha insegnato calcio in tutte le lingue e ha legato il suo nome anche al nostro paese. Lo ha amato e l’ha fatto amare. A Firenze, Genova e soprattutto sulle le due sponde del Tevere di Roma. Alcune grosse delusioni con i giallorossi, a cominciare dal campionato perso per un soffio, in un incredibile pomeriggio di follia, cominciato in un’atmosfera di festa anticipata e finito con una sensazione ...