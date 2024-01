NASTRI d’ARGENTO 2024 A MARIO MARTONE IL NASTRO DELL’ANNO

(Di giovedì 11 gennaio 2024): il Direttivo dei Giornalisti Cinematografici Italiani consegnerà al regista il riconoscimento di eccellenza nel corso della premiazione che si terrà nelle prossime settimane a Roma cone premi speciali ai vincitori, scelti tra i 55 titoli della selezione ufficiale oggi annunciati.’ per il Documentario a, un grande autore che con curiosità e passione ha firmato nel 2023 il racconto affettuosamente inedito di Laggiù qualcuno mi ama, dedicato a Massimo Troisi, ma anche l’originalità di Un ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice che svela l’arte e la filosofia di un grande ...

Nonostante manchino ancora diverse settimane alla cerimonia di premiazione dei2024 e dopo che era già arrivato l'annuncio dell'attribuzione per il premio Film dell'Anno a C'è ancora domani , il Direttivo dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha assegnato il ...DOCUMENTARI 2024 Nastro dell'anno a Mario Martone LAGGIÙ QUALCUNO MI AMA UN RITRATTO IN MOVIMENTO. OMAGGIO A MIMMO JODICE LA SELEZIONE UFFICIALE CINEMA DEL REALE ABOUT LAST YEAR