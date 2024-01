Nasa | il ritorno dell’uomo sulla Luna slitta al 2026

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Laha annunciato ufficialmente che le missioni Artemis 2 e Artemis 3 subiranno un significativo ritardo a causa di alcuni problemi tecnici emersi durante i testnavicella Orion. L’agenzia spaziale ha dichiarato che, al momento, le missioni Artemis 2 e Artemis 3 sono rispettivamente previste per settembre 2025 e settembre. Ciò significa che entrambe sono state ritardate di un anno rispetto alla tabella di marcia. I test della, ha spiegato l’ente spaziale Usa, per qualificare i componenti per mantenere l’equipaggio al sicuro e garantire il successo della missione hanno rivelato problemi che richiedono ulteriore tempo per essere risolti. I team stanno risolvendo un problema relativo alla batteria e affrontando le sfide con un componente del circuito responsabile della ventilazione dell’aria e del ...

