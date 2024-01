Napoli su Neuhaus | in Germania lo ricordano per un gol da 40 metri contro il Mainz VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ilsta provando a prendere un altro centrocampista da inserire in rosa e tra i nomi sondati c’è quello di Floriandel Borussia Mönchengladbach, squadra che milita in Bundesliga. Al momento il club è dodicesimo in classifica con 16 partite giocate. A Sky Sport dicono di lui: «Un centrocampista molto offensivo che ama agire da trequartista, tecnico ed elegante anche se non velocissimo. Riempie gli spazi e serve tantissimi assist. Calcia bene con entrambi i piedi. Inè diventato famoso per un golil». I numeri diha collezionato 16 presenze in questa stagione, segnando tre gol e fornendo due assist. Indossa la maglia numero 10, ma può fare più ruoli in mezzo al campo. Mediano o, all’occorrenza trequartista. Nel 2021, ...