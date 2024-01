Napoli | stop di qualche ora al ritiro | stasera calciatori di nuovo in hotel per cena

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Prosegue, conora di sospensione, ildel. Di Lorenzo e compagni infatti sono potuti tornare a casa nel pomeriggio, ma torneranno in albergoper la. Da domani dial lavoro per preparare il match di sabato contro la Salernitana, in programma sabato alle 15. Ilè inin undi Pozzuoli da lunedì 8 gennaio, dopo la sconfitta subita contro il Torino. Buone notizie da Castelvolturno. Oggi Mathias Olivera è tornato ad allenarsi in campo, ma ancora in maniera personalizzata. Il terzino sembra pronto per tornare e farà parte della spedizione azzurra in Supercoppa. Recuperati Juan Jesus e Gianluca Gaetano. SportFace.

Brutte notizie per Walter Mazzarri Come se non bastassero i risultati poco positivi delle ultime giornate, in casa Napoli continuano a susseguirsi ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Come se non bastassero i risultati poco positivi delle ultime giornate, in casa Napoli continuano a susseguirsi infortuni che non ... (giornaledellumbria)

Come se non bastassero i risultati poco positivi delle ultime giornate, in casa Napoli continuano a susseguirsi infortuni che non aiutano di certo ... (ildenaro)

(Adnkronos) – Come se non bastassero i risultati poco positivi delle ultime giornate, in casa Napoli continuano a susseguirsi infortuni che non ... ()

... condizionata da diversie la dirigenza partenopea lavora per la formula del prestito e superare la concorrenza di Roma e Milan. Marinelli per la sfida- Salernitana Allenamento mattutino ...... a dicembre non si è assistito al consuetodel campionato in occasione del periodo natalizio. ... Dietro la Juve, la classifica mette in fila, Milan, Inter, Roma e. La Nazionale (in flessione ...Il Napoli ha sospeso oggi per qualche ora il ritiro dei calciatori azzurri. Di Lorenzo e compagni sono potuti tornare a casa per alcune ore e poi torneranno ...Il Napoli ha sospeso oggi per qualche ora il ritiro dei calciatori azzurri. Di Lorenzo e compagni sono potuti tornare a casa per alcune ore e poi torneranno stasera a cena in ritiro per preparare il m ...