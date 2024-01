Napoli-Samardzic? Aggiornamenti

(Di giovedì 11 gennaio 2024)e il? Sportitalia.com ha fatto il punto su questa situazione, dai primi sondaggi della Lazio al forte inserimento del club partenopeo, dai rumors legati al Brighton di De Zerbi ai movimenti di Cristiano Giuntoli. Uno dei temi più caldi di questi primi dieci giorni di calciomercato. La sessione invernale, che si chiuderà ufficialmente l’1 febbraio, sta avendo e potrebbe avere come protagonista principale il centrocampista dell’Udinese. La scorsa estate, mesi prima dell’interesse delGià al centro delle polemiche e dell’attenzione la scorsa estate – quando saltò il suo trasferimento all’Inter -.fa gola a diversi club: sia italiani che europei, ma il suo futuro sembra legato ancora alla Serie A. Sul centrocampista di Cioffi non c’è e non c’è mai stata la Lazio: i biancocelesti si ...

Il Napoli non chiude per Lazar Samardzic e la Juve ntus irrompe all’improvviso nella corsa al centrocampista classe 2002 in uscita dall’Udinese.... (calciomercato)

... attualmente al Bournemouth, sarebbe obiettivo primario del: operazione in prestito In attesa di chiarimenti in merito alla trattativa per Lazar, obiettivo dichiarato delma ...Il collega Luca Cerchione ha parlato dell'affarerilasciando alcune dichiarazioni attraverso i suoi canali social: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...Il giornalista di UdineseTv Stefano Giovampietro ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato la trattativa tra il Napoli e ...Il Napoli, la Juventus, il Brighton. C'è la fila per Lazar Samardzic, ma per l'Udinese che ne detiene il cartellino la sua partenza non è così scontata: ...