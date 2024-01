Napoli-Salernitana | Simeone favorito su Raspadori Gazzetta

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ilgiocherà contro lasabato alle ore 15.00. La squadra di Mazzarri ha bisogno di fare risultato, dopo l’ennesima sconfitta, e soprattutto deve tornare a vincere a casa e sdoganare il tabù Maradona. Mazzarri punta a restare sul 4-3-3, con un ballottaggio tra. L’argentino questa volta partirebbe. La “dello Sport” scrive: “Sono giorni caldi a: al di là delle “risse” social o dei rumors di mercato, Walter Mazzarri cerca la chiave per far ripartire la squadra, precipitata al nono posto dopo la sconfitta di Torino. Unche fatica maledettamente a creare occasioni da gol e che esce dal match al primo schiaffo. La squadra nel ritiro di Pozzuoli prova a ricompattarsi mentre sul campo di ...

Tutti in ritiro . Per volere della società. Il Napoli da stasera si chiuderà in un hotel di Pozzuoli fino alla sfida di sabato prossimo contro la ... (feedpress.me)

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Il derby campano mette di fronte due squadre in evidente ... (sport.periodicodaily)

Registrato l’inserimento della Juventus per Lazar Samardzic, il Napoli prosegue nelle sue trattative, anche in uscita. Notizia di serata: Lazar ... (spazionapoli)

L'ex calciatore di Juventus eha quindi risposto a distanza, durante il post Juve -: " Se ha bisogno di un nemico, io non sono disponibil e". Lazio - Roma, derby deciso da un ...... che ha già sorpreso ile sogna di sbancare anche lo Stadium. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà la squadra di Allegri, reduce dal 6 - 1 allae determinata a ...Il Napoli è ancora certo di poter battere la Juventus nella corsa all'acquisto di Lazar Samardzic, centrocampista classe 2002 della nazionale serba e dell'Udinese: come riportato da "Il Mattino", i ...Il patron del Napoli nella giornata di domani potrebbe essere a Castel Volturno per essere vicino alla squadra alla vigilia della gara contro la Salernitana. Stanno per terminare le vacanze spagnole ...