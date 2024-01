Napoli-Salernitana | in otto salteranno il match

Fra ritiro e allenamenti si corre verso il derby contro la Salernitana, in un clima non certo idilliaco in quel di Napoli. Nel frattempo, ... (spazionapoli)

... per preparare la sfida con lain campionato e poi le gare della Supercoppa Italiana , in programma a partire dal 18 gennaio in Arabia Saudita ., pausa nel ritiro prima di volare ...A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto David Mounard, procuratore ed ex calciatore della. Di seguito, un estratto ...Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Zanoli e Gaetano interessano alla Salernitana, Sabatini vorrebbe portare a Salerno anche Belotti. Simeone Me l’ha ...Durante il programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Tommaso Romito, ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Salernitana. Di ...