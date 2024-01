Napoli | la squadra sente di lavorare male | l’umore collettivo peggiora e la tensione sale Corsport

(Di giovedì 11 gennaio 2024): ladie la. Lo scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport che annuncia anche due cambi di formazione con larnitana (si gioca sabato alle ore 15). Di certo, sabato qualcosa cambierà nella formazione: Simeone, la grande ombra ingiustificata di un Mazzarri in confusione, dovrebbe prendere il posto di Raspadori al centro dell’attacco; e Gaetano, invece, quello di Zielinski a centrocampo. Ma il punto è il clima che si respira nel gruppo. Il gruppo, per la cronaca, avrebbe voluto posticipare l’inizio della convivenza obbligata (e obbligatoria), soprattutto perché domenica alle 11 salterà a bordo di un charter per ...

Il Napoli può rifondare in nome dell'intelligenza e della competenza Il Napoli di oggi non è più una squadra . Non è solo questione di risultati e ...

