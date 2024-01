Napoli | la figlia del camorrista Carmine Giuliano vende un profumo ispirato al padre

Bella scena in cui una delle figlie di Diego Armando Maradona ricorda il mito del papà: il miglior calciatore della storia Un viaggio romantico ... (spazionapoli)

C?era una grande attesa tra i detenuti del carcere di Poggioreale per l?incontro con Fiammetta Borsellino . Un appuntamento organizzato dalla Comunità ... (ilmattino)

Lei è Nunzia Giuliano . figlia di Carmine Giuliano , morto nel 2004 ed ex boss di Forcella. Negli ultimi giorni ha lancia to su TikTok un’operazione ... (teleclubitalia)

...è precipitata dal secondo piano di un palazzo di Caivano (),... Sembrerebbe checaduta sia stata attutita da fili per stendere ... Al momento della cadutapiccola,di una coppia del ...piccola è stata trasportata all'ospedale Santobono di, ...posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per chiarire... nata in Italia edi cittadini stranieri regolari, fosse ...