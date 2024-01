Napoli in crisi | settore giovanile del Club Azzurro e tanto altro a Radio Goal

(Di giovedì 11 gennaio 2024) De Maggio, Ceccarini, Galderisi, Giovampietro, Renica, Troise, Montefusco sono intervenuti aGala sulle frequanze di Kiss KissKiss Kissper prlare del momento attuale che investe la squdra azzurra. Questi i loro interventi riportati da Terzo Tempo: Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss, ha parlato nel corso di: “Zanoli e Gaetano interessano alla Salernitana, Sabatini vorrebbe portare a Salerno anche Belotti. Simeone? Me l’hanno intristito ed io lo amo.del? Il Benevento che è in C investe 1.5 mln per il vivaio, ilinveste meno di loro. Grava addirittura va a prendere i ragazzi a casa per farli allenare, non c’è un ...

Gigi DE Canio A RADIO MARTE: “Mazzarri non è responsabile della crisi del Napoli ” “Mazzarri co- responsabile della crisi del Napoli ? Non capisco ... (terzotemponapoli)

Momento delicato per il Napoli che è reduce da risultati fortemente deludenti e una nona posizione in campionato che non può far... (calciomercato)

Che è successo all'exla notte dell'incidente. Ma cosa è successo nella notte dell'incidente ... Quando poi ha lasciato l'ospedale, ha cercato di superare lada solo. Possono essere ...Il legale nega anche che l'ex campione delsia finito in terapia intensiva e fa qualche ... Dopo l'incidente, su cui continuano a esserci pochi dettagli, Lavezzi "ha cercato di superare la...Il mercato del Napoli Generalmente quando si fanno movimenti in uscita in un momento di crisi, ci si aspetta contemporaneamente l’arrivo di altri giocatori di pari o maggiore valore. Il Napoli è in ...Un originale viaggio in giro per l’Italia per intervistare personaggi comuni e proporre una serie di inchieste sui lati più assurdi della realtà che ci circonda ...