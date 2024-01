Napoli | denaro sporco riciclato grazie ai professionisti | 12 arresti “Investimenti in abbigliamento | ristoranti e cliniche”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Dodici, 25 indagati e oltre 8 milioni di euro sequestrati. È il risultato di una maxi-operazione della Guardia di finanza e dei carabinieri in otto province italiane –, Bologna, Prato, Pistoia, Monza, La Spezia, Genova e Salerno – contro un un gruppo criminale e un team diaccusato di riciclare ilfrutto di attività illecite come frode o contraffazione, in settori come l’di tendenza, la ristorazione, la vendita di orologi contraffatti, di prodotti informatici, alcuni settori economici. Tra gli, risulta anche metà del capitale di una clinica di Campobasso per la cura dell’autismo, acquisita con un investimento di 3 milioni di euro. I reati contestati sono associazione per delinquere, ricettazione, detenzione e porto ...