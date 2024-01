Napoli | Colomba | “Solo un’unità di squadra…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Franco, ex allenatore (anche) die Salernitana, è intervenuto su Radio Punto Nuovo nel corso della trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. Di seguito le sue parole: “e Salernitana daranno tutto sabato, devono ritrovare punti ciascuna per la propria stagione. I granata sembrano avere qualcosina in più ora, perché si crede nella salvezza e nel progetto. Gli azzurri invece hanno visto crollare molti dei loro obiettivi, anche se la Champions resta abbordabile. È una partita delicatissima, non c’è dubbio. Mazzarri ha un compito complicato, perché non è facile subentrare in una stagione così. Spalletti aveva plasmato la squadra sulle sue idee, ora non ci sono più riferimenti“. Da Garcia a Mazzarri “Sia Garcia che Mazzarri hanno avuto difficoltà a comunicare col gruppo, senza contare poi l’influenza negativa di certi ...