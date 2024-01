Napoli | chi è Hamed Traore | dallo scandalo dei ‘falsi genitori’ al ricovero in ospedale

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ilè pronto a chiudere il secondo colpo della sessione invernale di calciomercato: si tratta di, vecchia conoscenza del calcio italiano. Si tratta di un calciatore ivoriano classe 2000 di ruolo centrocampista. E’ un jolly dal punto di vista tattico per la capacità di giocare anche nel ruolo di mezzala e di trequartista. Il suo punto di forza è la corsa ed è un pericolo costante per le difese avversarie, attacca la profondità con continuità ed è un valore aggiunto anche in fase realizzativa. Cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, si mette in mostra come un calciatore di grande potenziale e viene promosso in prima squadra. Il definitivo salto di qualità si registra al Sassuolo. Il 31 gennaio 2023 passa al Bournemouth in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro e firma il contratto fino al 2028. Il ...