Myrta Merlino torna sul Caso Ferragni | “Dobbiamo informare”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Dopo la discussione con Fedez le parole della conduttrice Non si ferma la querelle tra Fedez e. Dopo il botta e risposta tra di due la giornalista èta sull’argomento. La, a Pomeriggio Cinque, ha detto: «Mi auguro che Chiarapotrà dimostrare la sua estraneità ai fatti ma rimane il nostro dovereed approfondire la vicenda». Leggi anche:– Balocco: Class action del Codacons per 1,6 milioni Poi la risposta a Fedez: «Fin qui le parole di Fedez tradiscono una certa insofferenza e, francamente, lo trovo comprensibile da un punto di vista umanoNon è un momento facile per lui e sua moglie, però io credo cheripartire dai fatti. È questo che ci piace fare ed è questo che ...