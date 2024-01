Myrta Merlino e Fedez | continua il botta e risposta | “Le sue parole tradiscono insofferenza ma se lui o Chiara volessero…”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nei giorni scorsi ha preso piede sui social unfraper via del caso Balocco che ha coinvoltoFerragni che non accenna a placarsi. Il tutto sarebbe nato dopo che il rapper si era lamentato attraverso un video sul suo profilo Instagram di avere i giornalisti di Pomeriggio 5 fissi sotto casa.avrebbe invitato la conduttrice del rotocalco di Canale 5 a occuparsi di casi di attualità. A suo parere ben più importanti, piuttosto che della moglie. Alle esternazioni del cantante laha replicato senza molti giri diattraverso un post su X: Voglio dire ache se fai notizia per tutta la vita e i mass media ti servono quando le cose vanno bene, devi sapere ...