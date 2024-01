Musica | gli album più attesi nel 2024

Matteo Rizzo cambia spartito in corsa. L’atleta della Nazionale azzurra si presenterà ai Campionati Europei 2024 di Pattinaggio artistico , evento in ... (oasport)

IL VOLO - Spetteguless.it Non tuttiartisti possono vantare una storia come quella de Il Volo , ... raggiungendo successi internazionali e diventando ambasciatori dellaitaliana nel mondo. ...1943 -Stati Uniti e il Regno Unito cedono i diritti territoriali sulla Cina 1944 - Verona: ... Amico di altri personaggi noti dellae dello spettacolo come Paolo Villaggio, Luigi Tenco, Gino ...Prosegue la programmazione cameristica di Ferrara Musica con il concerto in programma stasera alle 20.30. Il Trio Pantoum – classificatosi al primo posto, tra gli altri, al Premio Trio di Trieste (202 ...Nuovo singolo, e nuovo video, per la cantautrice Roberta Giallo. E’ "Ci salveranno gli alieni", una canzone visionaria dove ...