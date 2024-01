Muriel | Inter in agguato? Sensazioni discordanti | una possibilità! – Sky

(Di giovedì 11 gennaio 2024)è davvero un’idea concreta dell’per il mercato invernale? Sky Sport 24 prova a fare luce sulla situazione dell’attaccante dell’Atalanta. ECCEZIONE – L’non è dichiaratamente alla ricerca di un nuovo attaccante, anche se molti tifosi invocano questo colpo di mercato. Però, se uno dei giocatori della rosa di Simone Inzaghi, come Alexis Sanchez o Stefano Sensi, dovesse partire la dirigenza nerazzurra potrebbe aprirsi alla possibilità. Per questo, negli ultimi giorni, è stato accostato il nome di Luisa quello della società. Tuttavia, Gianluca Di Marzio, nel corso dell’edizione “Sky Calcio L’Originale”, sembra allontanare da questa possibilità. Così il giornalista spiega la situazione legata al colombiano: «è in scadenza a giugno. Se non rinnova lascia ...

Come riporta Il Corriere dello Sport, Luis Muriel (in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno) guadagna circa 1,8 milioni di euro a stagione... (calciomercato)

... volando a +7 dalla quinta e mantenendo il distacco invariato dae Juventus, ancora molto ... quando i rossoneri furono beffati in pieno recupero da un meraviglioso gol di tacco di, ...: ideaper l'attacco di Inzaghi Viste le difficoltà evidenziate da Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, l'sarebbe alla ricerca di un attaccante da affiancare ai titolari Thuram e ...Una vittoria e un pareggio, entrambi in rimonta. I due derby di Milano, andati in scena nelle categorie Under 15 e Under 16, hanno regalato un pomeriggio di grande calcio ...Sono ufficiali le formazioni di Milan-Atalanta, ultimo quarto di finale di Coppa Italia in programma alle 21. MILAN (3-4-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek, ...