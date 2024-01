Municipio Roma X – Il Gruppo consiliare M5S | “Totale incertezza sul futuro spiagge romane e Canale dei Pescatori”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 11 gennaio 2024) “È arrivata la risposta all’interrogazione che abbiamo presentato al Presidente delX sulle sorti dellee della foce deldei, dopo l’abrogazione dell’art. 13 ‘Litorale’ del decentramento amministrativo, una risposta tutt’altro che rassicurante. In particolare la nostra preoccupazione riguarda la gara per la manutenzione della foce deldeiperché durante tutto il 2024 la Direzione Tecnica municipale si occuperà di altro, non certo della predisposizione del bando relativo. Inoltre Falconi ci risponde che è ‘prevedibile’ il bando venga predisposto dal Dipartimento SIMU che, tuttavia, deve ancora preliminarmente individuare all’interno della propria Direzione, un ufficio a cui attribuire tali competenze. Da notare che i termini sono tutti ...