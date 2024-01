Mr & Mrs Smith | la nuova serie Prime Video

Leggi su panorama

(Di giovedì 11 gennaio 2024)svela il trailer e il poster dellaMr.; Mrs.. Tutti gli otto gli episodi saranno disponibili dal 2 febbraio 2024, in esclusiva suin oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Dai co-creatori ed executive producers Donald Glover (Sciame, Atlanta) e Francesca Sloane (Atlanta, Fargo), la, una rivisitazione del film del 2005, vede Glover nel ruolo di Johne Maya Erskine (PEN15) in quello di Jane. In questa versione di Mr.; Mrs., due sconosciuti solitari lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio che offre loro una meravigliosa vita in incognito, ricchezza, viaggi in giro per il mondo e una casa ...