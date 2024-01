Mr & Mrs Smith | Donald Glover e Maya Erskine nel trailer del reboot Prime Video

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il prossimo febbraio arriva la nuova serietargata. Ecco il nuovoufficialeha diffuso in streaming il nuovodi Mr.; Mrs., seriecon protagonista la coppia inedita formata dae in arrivo in streaming il 2 febbraio prossimo. Oltre alle sequenze già viste nel primo teaser, questomolto più ricco ci offre un ulteriore sguardo sulla dinamica relazionale che si sviluppa tra i due personaggi principali, che inizialmente restii a lavorare insieme e fare squadra, metteranno da parte le rispettive divergenze e inizieranno a sviluppare un sincero ...