MOVIOLA – Juventus-Frosinone | rigore per fallo di Lirola su Miretti | Sacchi fischia subito

MOVIOLA – Salernitana-Juventus - Maggiore stende Rabiot : giusto il secondo giallo Luci e ombre per Giulio Maggiore in Salernitana-Juventus. Dopo lo splendido gol dell’1-0, l’ex centrocampista dello Spezia ha lasciato in 10 uomini ... (sportface)

MOVIOLA – Salernitana-Juventus - Gyomber su Vlahovic : niente rigore - il serbo protesta a lungo Episodio da MOVIOLA in Salernitana-Juventus sul contatto tra Gyomber e Vlahovic in area di rigore. La palla sfila via abbastanza distante dai due ... (sportface)

MOVIOLA – Salernitana-Juventus - Gyomber su Vlahovic : niente rigore - il serbo protesta a lungo Episodio da MOVIOLA in Salernitana-Juventus sul contatto tra Gyomber e Vlahovic in area di rigore. La palla sfila via abbastanza distante dai due ... (sportface)

Moviola Salernitana-Juventus : l’episodio chiave del match l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2023/24: Moviola Salernitana-Juventus l’episodio chiave della Moviola ... (calcionews24)

Moviola Juventus Salernitana - gli episodi del match di Coppa Italia Ecco la Moviola di Juventus Salernitana valevole per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 2023-2024. Gli episodi del match La Juve ha battuto ... (calcionews24)