“Movimento Indipendenza” | nasce il nuovo partito di Alemanno Mazzella e Mariano ai vertici di Provincia e capoluogo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Caserta. A fine anno scorso, è nato il nostro soggetto politico, che mira a far da collante, su tutta la nazione, fra le istanze nazionali e popolari della destra sociale, ormai dimenticate dalla “destra di governo”, gli aneliti culturali e le esigenze spirituali di ogni Comunità Militante di riferimento, come quella di Caserta, un variegato “Fronte del Dissenso” diffusosi anche in maniera spontanea e non ancora organizzata, ma comunque capillare contro il pensiero unico, il filoatlantismo a zerbino che si ostenta da parte di un governo che si sarebbe supposto essere nazionale e sovranista, che ha fin qui appoggiato, invece, senza alcuna remora, e nessuna cura degli interessi del popolo italiano, la posizione statunitense sul conflitto in corso al centro dell’Europa, palesando un’imbarazzante ambiguità, se non peggio, rispetto alle drammatiche vicende in corso in Medio Oriente… Al ...