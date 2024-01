MotoGP | Marc Marquez allontana le pressioni | “Non posso creare aspettative prima della stagione”

Marquez, dopo undici anni in Honda, delinea i prossimi obiettivi con la Ducati del Team Gresini, squadra con la quale si prepara ad affrontare la prossima stagione di. Calma e prudenza ...Il Team Gresini Racing presenterà ufficialmente la squadra2024 eMarquez il prossimo 20 gennaio a Riccione Segnatevi sul calendario la data del 20 gennaio 2024 , giorno in cui verrà presentato ufficialmente l'otto volte campione del mondo...I fratelli Marquez ritengono che la loro lotta interna nel team Gresini nel 2024 innalzerà ancora il livello e permetterà loro di dare il meglio da se stessi ...The chequered flag at the 2023 finale saw MotoGP™ complete 75 full seasons of competition since the world’s most exciting sport was born in 1949. To mark the occasion in Valencia, we revealed the logo ...