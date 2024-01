Morto Ferruccio Laffi | ultimo testimone di Marzabotto | non ne perderemo la memoria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il 6 maggio 2019 il ministro dell’Interno era Matteo Salvini. Quel giorno, in un’intervista a Servizio pubblico, affermò: “Adesso abbiamo un ministro che non riconosce la Liberazione. Queste persone qui non è che hanno perso la. Lavogliono farla perdere a te”. Il 31 marzo dell’anno scorso l’attuale presidente del Senato, a proposito dell’attacco partigiano a via Rasella, affermò che i 33 morti erano “una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS”. Falso. Erano invece del terzo battaglione del Polizeiregiment “Bozen”, armati fino ai denti. Il terzo battaglione aveva compiti di sorveglianza e repressione nella Roma occupata. Più in generale il Polizeiregiment “Bozen” si distingueva nell’attività di repressione cruenta delle attività partigiane. 2024: la presidente del ...