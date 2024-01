Monza-Inter | nerazzurri a quota 1 51 per blindare il primo posto

Ci sarà anche l'ultimo arrivato Tajon Buchanan tra i convocati dell' Inter per la sfida di sabato contro il Monza . L'esterno canadese è infatti ... (247.libero)

L’Inter è attesa sabato dalla sfida col Monza . Andrea Paventi , in collegamento su Sky Sport 24, ha fatto il punto sugli obiettivi della squadra di ... (inter-news)

Tajon Buchanan sarà tra i convocati dell’Inter per la sfida di sabato sera (ore 20:45) contro il Monza nella ventesima giornata di Serie A. ... (sportface)

Monza-Inter - Palladino punta su Carboni! La probabile formazione – SM

Monza-Inter è in programma sabato alle 20:45. Palladino, senza Di Gregorio, si affida a Sorrentino in porta. In attacco ancora spazio a Carboni: la ... (inter-news)