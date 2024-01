Monza-Inter | Inzaghi prepara 2 cambi? La probabile formazione

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ladi Simoneper, partita valida per la 20ª giornata del campionato di Serie A, prevista sabato 13 gennaio alle ore 20.45.– Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simonepotrebbe effettuare duenell’undici in campo dal 1? perrispetto al match in casa contro il Verona. Una delle novità sarebbe a centrocampo, dove Frattesi potrebbe prendere il posto di Barella. Sempre a centrocampo, ma sulla fascia sinistra, potrebbe essere l’altroo, dove Dimarco potrebbe sostituire Carlos Augusto.(3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, ...

Inzaghi prepara la trasferta di Monza con pochissimi dubbi di formazione per la sua Inter. Praticamente zero. Le scelte del tecnico nerazzurro ... (inter-news)

Carboni , da avversario nerazzurro in Monza-Inter a futuro innesto offensivo per il gruppo di Inzaghi . Ecco i progetti del club nerazzurro sul ... (inter-news)

Monza-Inter si giocherà sabato alle ore 20.45 all’U-Power Stadium: l’AIA ha reso noto l’arbitro . Questa la designazione per la partita, valida per ... (inter-news)

Var (Mazzoleni) che lo corregge anche in- Udinese , quando non vede il fallo da rigore su Lautaro Martinez . In Napoli -0 - 0 perde il controllo del match dopo aver concesso un penalty ...Impegno esterno sul campo delper l'capolista, Juventus con il ...L'uomo avrebbe rivolto una serie di insulti e minacce sui social nei confronti di una delle atlete della squadra varesina ...Pronostico Monza-Inter, guida alle scommesse e risultato finale esatto per questa partita di Serie A in programma sabato 13 gennaio 2024.