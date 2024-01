Monza-Inter | Inzaghi ne cambia solo uno! La probabile formazione – SM

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 gennaio 2024)andrà in scena sabato alle 20:45.dovrebbe effettuare uncambio rispetto all’undici sceso in campo col Verona: lasecondo SportMediasetandrà in scena sabato alle 20:45., in vista della sfida contro i brianzoli, dovrebbe effettuare uncambio rispetto all’undici sceso in campo contro il Verona: fuori Carlos Augusto dentro Dimarco, che riprende il suo posto da titolare sulla fascia sinistra. Per il restoconferme con Thuram e Lautaro Martinez a guidare l’attacco. Frattesi scalpita per una maglia da titolare ma a centrocampo dovrebbe essere confermato il blocco dei titolari composto da Barella, ...