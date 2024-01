Monza-Inter | Inzaghi con un uomo in più! Scelte last minute – Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 11 gennaio 2024)è la sfida che andrà in scena sabato alle ore 20.45 all’U-Power Stadium. La squadra disi è allenata in mattinata con Buchanan regolarmente in gruppo e quindi a disposizione per la trasferta brianzola. Di seguito le ultime di Paventi su Sky Sportè la partita in programma domenica alle ore 20.45, ultima sfida per i nerazzurri prima del trasferimento in Arabia Saudita dove proverà a difendere la Supercoppa italiana vinta la scorsa stagione. Intanto Simoneha tutta la rosa a disposizione, come sottolinea Andrea Paventi: «L’si è allenata stamattina e tornerà a lavorare domani pomeriggio, per quello che sarà un allenamento importante per iniziare a capire ...