Monza-Inter | Buchanan si allena in gruppo | sarà tra i convocati

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tajontra idell’per la sfida di sabato sera (ore 20:45) contro ilnella ventesima giornata di Serie A. L’esterno canadese è infatti tornato in Italia dopo aver risolto gli ultimi dettagli burocratici e si èto insieme ai compagni in questi giorni. L’ex Bruges spera di trovare spazio nell’ultimo impegno di campionato prima della Supercoppa italiana che vedrà l’debuttare in semifinale contro la Lazio il 19 gennaio in Arabia Saudita. L’tore nerazzurro dovrebbe quindi avere a disposizione tutta la rosa e dovrebbe tornare alla formazione tipo, con il ritorno anche di Dimarco dal 1? contro i brianzoli. SportFace.

Il Monza si prepara alla super sfida di sabato sera contro la capolista Inter e allo U - Power Stadium Raffaele Palladino è certo di dover fare a meno del portierone Michele Di Gregorio, out per un mese