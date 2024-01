Montesarchio | corse clandestine nella notte | intervengono Carabinieri

(Di giovedì 11 gennaio 2024)-auto sequestrate e patenti ritirate. Una corsa clandestina in pienaè stata interrotta daidiche hanno sequestrato due vetture e ritirato le patenti ai rispettivi conducenti deferendoli alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.I protagonisti, due giovani, un 20enne e un 30enne, entrambi della provincia di Avellino, concentrati sulla competizione, non si erano avveduti di aver superato ad altissima velocità, sulla SS 7 Appia, un’auto civetta deiche prontamente allertava le “Gazzelle” del Comando Compagniadi ...

I militari hanno bloccato i due giovani che sfrecciavano con le loro auto ad altissima velocità sulla strada statale 7 Appia, nel comune di. Le due auto sono state sequestrate. Ai due ...I militari hanno bloccato i due giovani che sfrecciavano con le loro auto ad altissima velocità sulla strada statale 7 Appia, nel comune di. Le due auto sono state sequestrate. Ai due ...Corse clandestine con le auto lungo la Statale Appia in Valle Caudina tra Irpinia e Sannio. Due giovani di Cervinara di 20 e 30 sono stati denunciati dai carabinieri. Sono stati sorpresi nel ...Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Provincia di Benevento Il presidente Lombardi fa il punto della situazione La Provincia di Benevento ha in corso di realizzazione opere pubbliche principali per comp ...