Monaco – Reims – probabili formazioni

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Le outsider del titolo accolgono le outsider della Champions League allo Stade Louis II sabato 13 gennaio pomeriggio, mentreriprendono le rispettive campagne di Ligue 1. I monegaschi hanno aperto il 2024 con un nervoso successo ai rigori in Coupe de France contro il Lens, mentre i loro ospiti hanno ottenuto un successo ad eliminazione diretta molto più semplice, superando il Dinan Lehon per 3-0. Il calcio di inizio diè previsto alle 17 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreUn passaggio diretto al quarto turno della Coupe de France sembrava essere in programma per ildurante il recente terzo turno con il Lens, potenza della Ligue 1, quando il colpo di Wissam Ben ...

...de Dunkerque Racing Club de France - Lille Clermont - Strasburgo Sochaux -Trelissac FC - Brest FC Rouen 1899 - Tolosa Valenciennes - Paris FC Bergerac Perigord FC - Lione Rodez -......ricordiamo che nel ricco cartellone di FA Cup alle 17.30 si gioca Arsenal - Liverpool mentre diverse le sfide in Coppa di Francia con Lens -in primo piano e le trasferte per Lione,, ...Un choc entre l'AS Monaco et l'ASVEL aura lieu en 8e de finale de la Coupe ... Les autres affiches ont également été dévoilées, avec un match 100% Pro B entre Châlons-Reims et Vichy, ce qui permettra ...Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France a eu lieu ce mercredi et a réservé un véritable choc entre Monaco et l’ASVEL. Les basketteurs villeurbannais se rendront sur le Rocher ...