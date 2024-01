Mo | Onu chiede agli Houthi di fermare gli attacchi nel Mar Rosso

Bonus animali domestici 2024 , come funziona e come richiederlo : i requisiti . E' in arrivo un Bonus dedicato ai proprietari di animali domestici . La ... (feedpress.me)

11 gen 00:55 L'approva la bozza che condanna gli attacchi Houthi nel Mar Rosso Il Consiglio di Sicurezza dell'ha approvato una bozza di risoluzione che condanna, el'immediata ...Anche ilConsiglio di Sicurezza dell'ha in programma una risoluzione che condanna el'immediata cessazione degli attacchi da parte dei ribelli. Blinken, lavoro intenso Giornate intense per ...• È il 96esimo giorno di guerra: oltre 23.210 palestinesi morti, di cui circa 8mila bambini, secondo Hamas. In Israele, 1.200 morti nell’attacco del 7 ottobre. • Israele accusa: dipendenti Onu parteci ...Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha approvato una bozza di risoluzione che chiede l’immediata cessazione degli attacchi da parte dei ribelli Houthi. Sette morti e 25 feriti in un attacco israeliano ...