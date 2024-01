Mo | Onu | ' attacchi fanno crollare il sistema sanitario di Gaza'

(Di giovedì 11 gennaio 2024), 11 gen. (Adnkronos) - Solo un quinto dei 5.000 posti letto necessari per far fronte ai traumi e alle emergenze sono disponibili a. Lo ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric, precisando che più di tre quarti dei 77 centri sanitari primari nella Striscia sono fuori uso. “Le ostilità in corso a Deir el-Balah e Khan Younis – insieme agli ordini di evacuazione nelle aree vicine – stanno mettendo tre ospedali a rischio di chiusura: Al-Aqsa, Nasser e l'ospedale europeo di”, ha detto Dujarric, aggiungendo che “circa 350.000 persone con malattie croniche e circa 485.000 persone con disturbi di salute mentale continuano a subire interruzioni nelle loro cure a”. Circa 1,9 milioni di sfollati sono a rischio di malattie trasmissibili a causa delle cattive condizioni di vita, dei rifugi ...

Hamas rifiuta la proposta di Israele per una settimana di tregua in cambio di 40 ostaggi, affermando che i negoziati partiranno solo dopo l’inizio di ... (ilsole24ore)

11 gen 00:59 Netanyahu : "Israele non vuole occupare Gaza permanentemente" Israele 'non intende occupare Gaza in modo permanente né sfollare la sua ... (247.libero)

Sette morti a Khan Younis, almeno 5 a Rafah.chiede agli Houthi di fermare glinel Mar Rosso, la replica: "Usa e Israele violano la legge internazionale a Gaza" Continuano i raid su Gaza mentre all'Aja si apre il procedimento per le ...Faccia a faccia Tv tra il governatore della Florida e l'ex ambasciatrice all', mentre The Donald attacca il presidente in carica su Fox News Accuse ea ripetizione. Sul palco dell'ultimo dibattito repubblicano prima dei caucus dell'Iowa, Nikki Haley e Ron DeSantis ...ha puntato il dito Haley. Gli attacchi di DeSantis DeSantis non ha subito passivamente gli attacchi: l'ex ambasciatrice all'Onu «potrebbe essere più liberal del governatore della California Gavin ...Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha approvato una bozza di risoluzione che condanna e chiede l’immediata cessazione degli attacchi da parte dei ribelli Houthi dello Yemen contro navi mercantili nell ...