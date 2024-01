Mo | manifestazioni filo-palestinesi e filo-israeliane all' Aia prima dell' udienza

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L'Aia, 11 gen. (Adnkronos) - Decine di manifestantisi sono radunati davanti alla Corte internazionale di giustizia'Aia in vistain cui Israele dovrà difendersi dalle accuse di aver commesso atti di genocidio durante la guerra contro Hamas a Gaza. Molti sventolano bandiereper chiedere il cessate il fuoco. L'arriva dopo che il Sudafrica ha presentato un appello urgente alla Corte internazionale di giustizia per costringere Israele a “sospendere immediatamente” le sue operazioni militari a Gaza. Nel frattempo, diverse centinaia di attivisti pro Israele stanno partecipando a una manifestazione di solidarietà'inizio del procedimento. I manifestanti, che ...

La mostra è stata ilconduttore dell'evento, caratterizzato da altrecoinvolgenti, elencate di seguito. Il 3 dicembre si è svolto il concerto natalizio del coro Europae Cantores, ...Ciò significa che l'esposizione della bandiera di Hamas è ora vietata, il che causa complicazioni legali per i gruppi e le- palestinesi. Il passaggio del disegno di legge al ...C'è un filo, ed è un filo rosso, che accomuna le reazioni delle ... l'orrore provato da molti per i saluti romani di Acca Larentia, ma si tratta della libera manifestazione del pensiero tutelata ...Si prevede anche che manifestazioni filo-palestinesi si svolgeranno in opposizione ad Israele. Israele, membro della ICJ e firmatario della Convenzione sul genocidio del 1948, riconosce in linea di ...