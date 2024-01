Mo | Idf | ' uccisi 10 terroristi di Hamas a Gaza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024), 11 gen. (Adnkronos) - L'aeronautica israeliana afferma di aver ucciso tredimentre emergevano da un tunnel nel campo profughi di Maghazi, nel centro di. Un aereo dell'Idf ha ucciso anche tre uomini che uscivano da un edificio nel sud di Khan Younis dove sono state trovate delle armi. Altri due uomini sono stati colpiti mentre entravano nello stesso edificio, mentre altri due sono statimentre piazzavano una bomba, si legge in un post dell'esercito su X. Gli attacchi sempre più intensi di Israele al centro die a Khan Younis, nel sud, stanno causando “vittime in rapido aumento”, ha detto l'Onu, aggiungendo che i bombardamenti stanno “avendo conseguenze devastanti per decine di migliaia di civili”.