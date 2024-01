Missili di Putin sull' hotel di civili e giornalisti

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Da Kharkiv, nel Nordest dell'Ucraina, il confine russo è lontano solo poche decine di chilometri. Gli ultimi due anni, con decine e decine di attacchi, sono stati un incubo infinito per la popolazione che è rimasta a vivere nella seconda città più grande del Paese dopo Kiev. Stanotte due...

La situazione in Ucraina è drammatica: l'escalation nel Donbass, l'assedio di Avdiivka, causando decine di civili morti nei raid condotti con droni e missili. Kharkiv, a soli 30 km dal confine russo, ha subito ingenti danni a causa degli attacchi aerei russi da quando il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato l'invasione.