«Mio padre diceva | “Che ci vuole? Apri la bocca e mangi”»

Leggi su iodonna

(Di giovedì 11 gennaio 2024) «Per 12 anni ho sofferto di anoressia». Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, non nasconde che dietro il suo passato ci sia anche l’ombra, a volte pesante, di quel papà famoso. E in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, la figlia d’arte racconta la malattia e quei contrasti con ilnati per la sua assenza prima e per l’incapacità di comprendere i disturbi alimentari poi. Anoressia negli adolescenti: i segnali da non sottovalutare X ...