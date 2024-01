Milano | capitale della moda | il ruolo della città nello sviluppo di nuove tendenze nel mondo del fashion

Leggi su milano-notizie

(Di giovedì 11 gennaio 2024), la vibrante metropoli italiana, è da decenni un faro di innovazione e stile neldel. Conosciuta anche come la “italiana”, lameneghina ancora oggi ha uncrucialee nella definizione dellenel panoramainternazionale. Scopriamo insieme il motivo per cuiè così fondamentale per ile come contribuisce alla creazione di nuovi trend. Ildelle maison iconicheè la casa di alcune delle maison di ...