Milan-Roma | nuova emergenza | Dybala è out | esami nelle prossime ore

Buone notizie per il Milan e per Stefano Pioli, che riabbraccia Noah Okafor . L’attaccante elvetico si era infortunato in occasione del match di San ... (sportface)

L'Atalanta piazza il colpaccio a San Siro, batte ilin rimonta e approda alla semifinale di ... nuovamente a segno dopo il sigillo in campionato contro lanella sfida di domenica scorsa. A ...... non si è allenato a Trigoria ed è stato visitato dallo staff medico della. Salterà la prossima trasferta di campionato a San Siro contro il, nelle prossime 24 - 48 svolgerà esami ...Verso Milan-Roma, dopo essere uscito a causa di un problema muscolare contro la Lazio, Paulo Dybala non recupera per domenica e sarà out contro il Milan.Nuovo stop per Dybala: l'argentino salta Milan-Roma. Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami di rito per conoscere l'entità del suo infortunio ...