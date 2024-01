Milan | Pioli | «Strano il Var non abbia richiamato l’arbitro»

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Stefano, allenatore del, ha parlato a Sportmediaset, dopo la sconfitta contro l’Atalanta in Coppa Italia Stefano, allenatore del, ha parlato a Sportmediaset, dopo la sconfitta contro l’Atalanta in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni: ANALISI – «mo giocato un buonissimo primo tempo, andando meritatamente in vantaggio e dopomo commesso un’ingenuità grossa. Nella ripresamo fatto fatica ma la partita è cambiata su in rigore che non c’era. E dopomo fatto fatica». FALLO DI HOLM NEL FINALE – «È difficile, ci sono tante discussioni sul VAR e sull’utilizzo del VAR. Da vedere così mi fachenon sia stato. Ma il primo rigore cambia la ...

Atalanta qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia , battuto ildi Stefano. Nel post partita, però, non sono mancate le polemiche ai microfoni di SportMediaset , con mister Gian Piero Gasperini espulso nel primo tempo dall'arbitro Di Bello. Il tecnico ...... gara in bilico fino al 95' L' Atalanta si impone 2 - 1 sula San Siro e si qualifica per la ...per la sfida di Coppa conferma il 4 - 3 - 3 con Maignan in porta e linea difensiva a 4 ... Occasione colossale pochi minuti dopo per lo stesso giocatore di proprietà del Milan, che da due passi spreca di testa. Protesta ospite per un possibile rigore, espulso Gasperini per proteste. Il ...